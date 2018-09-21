Вони на "ти" зі штучним інтелектом

Продавати ідеї вчили школярів у Києві. Напередодні учні Малої академії наук презентували свої бізнес-розробки підприємцям. Показали коптер-конструктор, електронний циркуль, роторний вітродвигун і не тільки. Як усе це працює та чи зацікавило потенційних інвесторів - дізнавалася Поліна Спасенко.

Вони на "ти" зі штучним інтелектом і знають чимало про альтернативну енергетику. 10 команд - учні Малої академії наук презентували свої стартапи представникам дорослого бізнесу.

"Сейчас такая атмосфера и такой рынок, что сейчас даже у детей есть возможность за стартап получить финансирование. Меня пригласили для того, чтобы я оценил технологическую возможность реализации проекта - насколько он может взлететь", - говорить Віктор Долгопятов, підприємець.

Ця розробка злітає у прямому сенсі слова. Коптер-конструктор створив десятикласник Олександр Ромненський. Пристрій потрібен, щоб тестувати інші безпілотні апарати.

"Для специалистов беспилотной авиации, для людей занимающихся авиа-моделированием на любом уровне - любительском, профессиональном и для тех, кто занимается тестированием в сфере беспилотной авиации", - говорить Олександр Ромненський, школяр.

Це прототип вітрогенератора. Прилад може перетворювати механічну енергію вітру, на електрику.

"Его можно использоваоть возле скоростных трасс. Машины будут создавать поток ветра он будет превращать его в электричество", - говорить Анатолій Хромченко, школяр.

Це перший державний бізнес-інкубатор. Тут молодих і перспективних навчають мислити, як успішні підприємці.

"Ми їх налаштовували на роботу саме як стартапу, як бізнесу. Тобто вони не презентують наукову роботу на олімпіаді, а вони презентують свій проект потенційному інвестору", - говорить Віталій Лісовий, керівник першого державного бізнес-інкубатора Uf Incubator.

"Метою є навчити їх будувати власний бізнес. Маленький, один проект, одне рішення. Продать або його, або всю компанію - в цьому ідея. Таким чином залучать інвестиції в країну, в першу чергу - вони повинні навчиться шукать інвестора, вони повинні розуміть, як працюють з фондами", - говорить Оксен Лісовий, директор Малої академії наук.

Переможців тут не обирали, а головний приз - це цінний досвід, що знадобиться для втілення проектів, кажуть організатори. Цьогоріч всі учасники зможуть взяти участь у міжнародному форумі Innovation Market. Там винахідники і автори стартапів, зустрічаються з представниками світового бізнесу і потенційними інвесторами з-за кордону.