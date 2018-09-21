6 українців постраждали внаслідок ДТП у Росії. Про це повідомляють російські ЗМІ. Аварія сталась у Воронезькій області.

За даними поліції, мікроавтобус врізався у пасажирський ПАЗ, бо його водій не впорався з кермуванням. Українців доправили до місцевої лікарні.

Один із постраждалих наразі у тяжкому стані, двоє - в реанімації, стан трьох - стабільний.