ДТП у Росії: постраждали 6 українців [ Редактировать ]
6 українців постраждали внаслідок ДТП у Росії. Про це повідомляють російські ЗМІ. Аварія сталась у Воронезькій області.
За даними поліції, мікроавтобус врізався у пасажирський ПАЗ, бо його водій не впорався з кермуванням. Українців доправили до місцевої лікарні.
Один із постраждалих наразі у тяжкому стані, двоє - в реанімації, стан трьох - стабільний.
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