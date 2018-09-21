Представители армии Израиля (ЦАХАЛ) передали российской стороне данные о сбитом самолете Ил-20 в Сирии, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛа.

Высокопоставленные военные чиновники представили России доклад относительно ситуации, касающейся сбитого российского самолета системой противовоздушной обороны правительтсвенных сил Асада в Сирии. Также израильские военные рассказали о попытках Ирана установить присутствие на сирийской территории. В планах Тегерана передать стратегическое вооружение для ливанской террористической организации "Хизбалла", считают в Израиле.

"Израиль выражает свою скорбь по поводу гибели экипажа российского самолета, который был сбит зенитным огнем", - говорится в сообщении ведомства.

На днях Израиль нанес ракетный удар по аэропорту Дамаска.