Скончался президент Вьетнама [ Редактировать ]
В Ханое на 62-м году жизни скончался президент Вьетнама Чан Дай Куанг, сообщает Vn Express.
Как отметил начальник центрального управления здравоохранения Нгуен Куок Чиеу, глава вьетнамского государства встретил свою смерть сегодня около в 10:05 (06:05 по Киеву) в столичном военном госпитале №108. Его жизнь оборвалась из-за продолжительной болезни.
По словам чиновника, в последнее время Чан Дай Куанг находился в критическом состоянии, его пытались спасти медики не только из Вьетнама, но и за рубежом, однако безутешно.
Чан Дай Куанг стал президентом Вьетнама в 2016 году. До этого он занимал должности секретаря центрального партийного комитета общественной безопасности и министра общественной безопасности.
Кроме того, Чан Дай Куанг был доктором философии в области юридических наук.
Ранее сообщали, что скончалась народная артистка Украины.
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