В Ханое на 62-м году жизни скончался президент Вьетнама Чан Дай Куанг, сообщает Vn Express.

Как отметил начальник центрального управления здравоохранения Нгуен Куок Чиеу, глава вьетнамского государства встретил свою смерть сегодня около в 10:05 (06:05 по Киеву) в столичном военном госпитале №108. Его жизнь оборвалась из-за продолжительной болезни.

По словам чиновника, в последнее время Чан Дай Куанг находился в критическом состоянии, его пытались спасти медики не только из Вьетнама, но и за рубежом, однако безутешно.

Чан Дай Куанг стал президентом Вьетнама в 2016 году. До этого он занимал должности секретаря центрального партийного комитета общественной безопасности и министра общественной безопасности.

Кроме того, Чан Дай Куанг был доктором философии в области юридических наук.

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