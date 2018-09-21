В Киеве на три дня перекроют Крещатик [ Редактировать ]
В столице будет изменено движение общественного транспорта во время проведения Всеукраинского Праздника благодарения и мотопробега.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
"С 21:00 21 сентября до окончания мероприятий 24 сентября (ориентировочно до 06:00) вносятся изменения в движение наземного пассажирского транспорта в связи с подготовкой и проведением культурно-просветительского мероприятия "Всеукраинский Праздник благодарения", - говорится в сообщении.
В частности, во время перекрытия движения транспорта на ул. Крещатик (на участке от ул. Богдана Хмельницкого к Аллее Героев Небесной Сотни) с 21:00 21 сентября движение автобусов №№ 24, 114 будет организовано по маршруту выходного дня.
23 сентября во время Всеукраинского мотопробега в рамках проведения мероприятия от площади Победы до улицы Крещатик (от бульвара Тараса Шевченко по улице Владимирской до улицы Прорезной) предусмотрено временные приостановки движения троллейбусов маршрутов №№ 5, 7, 8, 17 и автобусов маршрутов №№ 24, 114, 118.
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