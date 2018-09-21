Жителі Городище заблокували рух на трассі "Київ-Знам'янка"

Розбиті шляхи вкотре стали причиною перекриття однієї з автотрас на Черкащині. Жителі райцентру Городище заблокували рух на відтинку дороги державного значення "Київ-Знам'янка". Люди прагнуть привернути увагу до її жахливого стану і якості ремонту. Адже ямковий ремонт за відомим авторським рецептом "Автодору" тут робили лише цієї весни