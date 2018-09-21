В Барселоні люди вимагають звільнити ув'язнених каталонських лідерів [ Редактировать ]
Тисячі людей вийшли в центр Барселони із вимогою звільнити ув'язнених каталонських лідерів. Демонстрації присвятили першій річниці масових мітингів за відокремлення Каталонії.
Торік у вересні Мадрид вимагав скасувати референдум про незалежність регіону.
По всій Каталонії тоді відбулися масові обшуки й арешти чиновників, які підтримували ідеї відокремлення.
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