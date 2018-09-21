В США произошла очередная стрельба во время которой пострадали семь человек, включая 10-летнего ребенка. Инциеднт произошел в городе Сиракузы в штате Нью-Йорк во время поминок, сообщает The Post-Standard.

Свидетели рассказали, что слышали на Мидленд-авеню от 10 до 15 выстрелов. Также они добавили, что стрельбу вели несколько человек. Одна из свидетельниц сообщила, что среди пострадавших были ее родственники.

"Моя дочь, мой племянник, мой друг, и еще две моих племянницы", - заявила женщина.

Люди собрались в доме, чтобы помянуть своего соседа Ричарда Харриса, который умер в хосписе от рака поджелудочной железы. На поминках собрались примерно 50 человек, когда стрелки открыли огонь по ним.

Ранее в американском штате Мэриленд произошла стрельба.