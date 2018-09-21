Президент Украины Петр Порошенко подал в суд на BBC - британской общественной телерадиовещательной организации за клевету. Причиной иска стала публикация о том, что он якобы заплатил за встречу с президентом США Дональдом Трампом 300 тысяч фунтов (около 400 тысяч долларов), пишет The Telegraph.

Информация опубликованная BBC не соответствует действительности и наносит вред репутации украинского лидера, заявили представители Порошенко. Адвокаты отметили, что данная статья "нанесла ущерб репутации президента Украины, что особенно опасно, так как он активно продвигает в своей стране антикоррупционные шаги".

В публикации BBC утверждается, что посредники, действовавшие от лица Порошенко, осуществили тайный платеж Майклу Коэну, который тогда был личным адвокатом Трампа, для организации переговоров лидеров двух стран. Также в статье говорилось, что через официальные каналы Порошенко смог добиться лишь "нескольких минут светской беседы и рукопожатия".

Материал все еще доступен на сайте BBC.