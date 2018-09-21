Неизвестные совершили вооруженное нападение на инкассаторов платежных терминалов. Инцидент произошел утром 21 сентября в Приморском районе города, сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Одесской области.

"Двое лиц с использованием травматического оружия совершили нападение на автомобиль. В результате двое сотрудников частной фирмы получили ранения", - отмечается в сообщении.

Сейчас в городе введен оперативный план "Сирена". Непосредственно на месте происшествия работают кинологи с собаками и следственно-оперативная группа во главе с руководством полиции Одесской области.

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