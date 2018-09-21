Илон Маск едет в Украину [ Редактировать ]
В Украину едет основатель и гендиректор Tesla Илон Маск. Он посетит Ивано-Франковск 22 сентября. Его приезд анонсировали в Facebook. Официально эта информация пока не подтверждена.
Сообщается, что миллиардер должен принять участие в презентации модельного ряда Tesla и съемках рекламного ролика.
Посетителям покажут электромобили Tesla Model S, Model X и новую Tesla Model 3 2018 Последняя прославилась масштабным автопробегом через США и преодолела более 4600 км.
Напомним, ранее Илон Маск назвал имя первого космического туриста.
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