Стали известны подробности самоубийства матери десятерых детей, которую на данях нашли повешенной на телефонном проводе. Жительница села Бобрик Любовь Нижник покончила с собой 19 сентября.

У следствия нет причин считать, что к смерти женщины причастен кто-то еще, кроме нее самой, заявил спикер Управления Национальной полиции в Киевской области Николай Жукович. По его словам, на теле потерпевшей не было никаких следов насилия, а поэтому многодетная мать действительно совершила суицид, передает "УНИАН".

Он также сообщил, что соседи заявили, что слышали как Любовь ругалась со своим сожителем в огороде. После ссоры мужчина пошел в дом, а женщина сказала ему, что идет в магазин. Но на самом деле она пошла в сарай и повесилась на каком-то старом проводе, который и выдержать ее не должен был. Нижник обнаружили висящей в сарае, она была еще теплой. Сожитель снял ее, пытался даже сделать искусственное но это было бесполезно. Известно, что и сама Люба, и ее сожитель в тот день были трезвыми.

Полуторагодовалого Дениса — совместного сына Любови и ее сожителя Николая — пока оставили с отцом. Однако учитывая, что условий проживания у него никаких, кроме того, мужчина не работает, социальная служба вскоре будет решать вопрос о лишении его родительских прав. Односельчане верят, что малышу будет лучше даже в детском доме, нежели с таким отцом.

Ранее мы писали о том, что под Киевом повесилась мать десятерых детей .

