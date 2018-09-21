Мир является главным условием для развития и процветания Украины, считают депутаты "Оппозиционного блока".

"Сегодня под эгидой Организации Объединенных Наций все международное сообщество отмечает День Мира. Потому что именно мир является ключевым, главным условием для развития и процветания страны, благополучия ее граждан. Именно мира сегодня не хватает Украине", - говорится в заявлении "Оппозиционного блока".

Депутаты призывают украинских граждан забыть о противоречиях и конфликтах и вспомнить о том, что нас объединяет. "Это счастливое будущее для наших детей, желание жить в мирном и безопасном, развитом и демократическом государстве. Мы хотим, чтобы этот день стал отправной точкой для политического урегулирования конфликта в Донбассе", - подчеркивают представители Оппоблока.

"Оппозиционного блок" последовательно борется за мирное урегулирование конфликта на востоке Украины на основе достигнутых в Минске соглашений. Мы шаг за шагом отстаиваем свой мирный план, который предполагает, на первом этапе, введение на Донбасс миротворческого контингента под эгидой ООН, на втором - принятие Закона об амнистии, Закона об особом статусе Донбасса и проведение выборов на основе украинского законодательства под контролем международных наблюдателей. Для достижения мира в Украине, мы готовы к переговорам на всех уровнях со всеми заинтересованными сторонами. Посредничество и дипломатия, диалог и участие – таким мы видим основной инструментарий для миростроительства в Украине", - говорится в опубликованном заявлении.

Кроме того, депутаты призвали украинских граждан присоединиться к миротворческой платформе Оппоблока, а также "отказать в своей поддержке воинствующим радикалам и экстремистам из "партии войны".

"Подходит день, когда украинским избирателям необходимо будет сделать свой выбор - определить будущее нашей страны. Мы верим, что мир победит!" - говорится в обнародованном тексте заявления.