Субсидия в Украине: размер помощи урезали до 100 гривен [ Редактировать ]
В августе в Украине 2,4 млн граждан получали субсидию. За счет роста доходов и отсутствия платежей за тепло выплаты в среднем составляли 96,5 грн. Это на 37,7% меньше, чем за аналогичный период 2017-го.
В январе-августе 2018-го субсидии получали 2,9 млн украинцев. По сравнению с прошлым годом количество субсидиантов уменьшилась на 58,1%, сообщили в Госстате.
Субсидианты в январе-августе получили 761,1 млн грн выплат. В городах насчитали субсидий на 562,1 млн грн, в селах - на 199 млн грн.
2019-го из госбюджета планируется выделить на субсидии 55 млрд грн. Раньше говорили, что за счет повышения коммунальных тарифов бюджет субсидии должен составлять 80 млрд грн.
Ранее Владимир Гройсман сообщил, что Кабмин вынужден будет повысить тарифы на газ для населения.
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