Поліція Нью-Йорка посилює захист від хімічних атак [ Редактировать ]
Поліція Нью-Йорка посилює захист від хімічних атак на зразок тієї, що сталася в британському Солсбері. За словами голови контртерористичного підрозділу міської поліції, Джона Міллера, правоохоронці нещодавно провели масштабні навчання з протидії застосуванню хімічної чи біологічної зброї.
Міська влада співпрацює з британськими колегами в цій сфері й підготувала список потенційних жертв.
У переліку, зокрема, є колишні росіяни, які гостро критикують нинішню владу.
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