Міська влада співпрацює з британськими колегами в цій сфері

Поліція Нью-Йорка посилює захист від хімічних атак на зразок тієї, що сталася в британському Солсбері. За словами голови контртерористичного підрозділу міської поліції, Джона Міллера, правоохоронці нещодавно провели масштабні навчання з протидії застосуванню хімічної чи біологічної зброї.

Міська влада співпрацює з британськими колегами в цій сфері й підготувала список потенційних жертв.

У переліку, зокрема, є колишні росіяни, які гостро критикують нинішню владу.