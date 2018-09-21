Велика Британія створить наступальний кіберпідрозділ для протистояння Росії. Як повідомляє телеканал "Скай-ньюз", до його складу увійдуть фахівці Центру урядового зв'язку та військові. Загалом - до двох тисяч осіб.

Так влада Великої Британії намагається убезпечити себе від поширення дезінформації, втручання у вибори та спроб підірвати європейські демократичні режими, до яких вдається нинішня російська влада за допомогою кібератак.

Реалізація задуму обійдеться в 250 мільйонів фунтів.