Крім того, США запровадили санкції проти Китаю

США запровадили санкції проти 33 представників оборонної галузі Росії. Список опублікувала в офіційній заяві речниця американського Держдепартаменту Гізер Нойєрт на сайті відомства.

У перелік потрапили приватна військова компанія "Вагнер", підприємство Міноборони "Оборонлогістика" і Комсомольський-на-Амурі авіаційний завод імені Гагаріна. А також - іще 30 установ та прізвищ, пов'язаних із розслідувальним сектором Росії.

Крім того, США запровадили санкції проти Китаю - через те, що країна купувала військову техніку в Росії.