США запровадили санкції проти представників оборонної галузі Росії [ Редактировать ]
США запровадили санкції проти 33 представників оборонної галузі Росії. Список опублікувала в офіційній заяві речниця американського Держдепартаменту Гізер Нойєрт на сайті відомства.
У перелік потрапили приватна військова компанія "Вагнер", підприємство Міноборони "Оборонлогістика" і Комсомольський-на-Амурі авіаційний завод імені Гагаріна. А також - іще 30 установ та прізвищ, пов'язаних із розслідувальним сектором Росії.
Крім того, США запровадили санкції проти Китаю - через те, що країна купувала військову техніку в Росії.
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