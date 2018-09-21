Про це пишуть журналісти з групи "Беллінгкет" і видання "Інсайдер"

Російських агентів Петрова і Боширова раніше затримували на території Нідерландів. Про це пишуть журналісти з групи "Беллінгкет" і видання "Інсайдер", які спільно розслідують причетність росіян до отруєння Сергія Скрипаля.

Джерела у правоохоронних органах не називають точної дати та причини арешту агентів ГРУ. Однак журналісти роблять припущення, що саме Петров і Боширов - є тими росіянами, які намагалися отримати доступ до інформації швейцарської лабораторії в місті Шпіц. Вона розслідує хімічні атаки в Сирії та вже зараз - отруєння Скрипалів.

Двох неназваних російських агентів начебто затримали навесні. А за останніх півроку до інциденту в Солсбері Петров щонайменше шість разів навідувався саме у Швейцарію, востаннє - у лютому цього року.

Є й інші цікаві збіги в його поїздках. Наприклад, Петров був у Нідерландах у 2016 році під час референдуму про асоціацію з Україною.