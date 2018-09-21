Російських агентів Петрова і Боширова затримували на території Нідерландів [ Редактировать ]
Російських агентів Петрова і Боширова раніше затримували на території Нідерландів. Про це пишуть журналісти з групи "Беллінгкет" і видання "Інсайдер", які спільно розслідують причетність росіян до отруєння Сергія Скрипаля.
Джерела у правоохоронних органах не називають точної дати та причини арешту агентів ГРУ. Однак журналісти роблять припущення, що саме Петров і Боширов - є тими росіянами, які намагалися отримати доступ до інформації швейцарської лабораторії в місті Шпіц. Вона розслідує хімічні атаки в Сирії та вже зараз - отруєння Скрипалів.
Двох неназваних російських агентів начебто затримали навесні. А за останніх півроку до інциденту в Солсбері Петров щонайменше шість разів навідувався саме у Швейцарію, востаннє - у лютому цього року.
Є й інші цікаві збіги в його поїздках. Наприклад, Петров був у Нідерландах у 2016 році під час референдуму про асоціацію з Україною.
по теме
Шпигунська історія: нідерландський слід у справі про отруєння Скрипалів
У Нідерландах російські шпигуни намагалися викрасти дані у справі отруєння Скрипалів
У Нідерландах затримали російських шпигунів
Швейцарія вимагає від Росії припинити шпигувати на її території. Від початку року тамтешнє МЗС уже тричі викликало "на килим" посла Росії у Берні. Минулого тижня швейцарська розвідка разом із британськими та нідерландськими колегами "зірвала російський план" щодо лабораторії у швейцарському Шпіці
Швейцарія вимагає від Росії припинити шпигувати на її території
Швейцарія вимагає від Росії припинити шпигувати на її території. Від початку року тамтешнє МЗС уже тричі викликало "на килим" російського посла у Берні. Минулого тижня швейцарська розвідка разом із британськими та нідерландськими колегами "зірвала російський план" щодо лабораторії у швейцарському Шпіці
ДТП на залізниці у Нідерландах: загинули четверо дітей
ДТП на залізниці у Нідерландах. У місті Осс, за сто кілометрів від Амстердама, під поїзд потрапив велосипед із чотирма дітьми
Отравление Скрипалей: подозреваемых задерживали в Европе
Российские разведчики направлялись в Швейцарию, чтобы получить доступ к данным лаборатории в Шпице