На Луганщині бойовики ведуть вогонь із важких мінометів [ Редактировать ]
Російські окупанти застосували артилерію. Минулої доби зі 122-го калібру ворог бив по Широкиному на Приазов'ї. Минулося без втрат, повідомили у штабі Операції Об'єднаних сил.
Загалом, за добу нарахували 22 ворожих обстріли. На Луганщині в районі Кримського бойовики вели вогонь із важких мінометів.
Українська розвідка повідомила про двох знищених та 4-х поранених найманців.
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