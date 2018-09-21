Російські окупанти застосували артилерію. Минулої доби зі 122-го калібру ворог бив по Широкиному на Приазов'ї. Минулося без втрат, повідомили у штабі Операції Об'єднаних сил.

Загалом, за добу нарахували 22 ворожих обстріли. На Луганщині в районі Кримського бойовики вели вогонь із важких мінометів.

Українська розвідка повідомила про двох знищених та 4-х поранених найманців.