Марін Ле Пен відмовилася від психіатричної експертизи [ Редактировать ]
Суд скерував лідерку французьких націоналістів і палку шанувальницю політики Путіна Марін Ле Пен на психіатричну експертизу. Копію відповідної постанови вона сама виклала у соцмережах.
Усе через опубліковані Ле Пен іще у 2015-му фотографії зі страт, вчинених бойовиками "Ісламської держави". Обстеження повинно встановити, чи страждає політик на якісь психічні захворювання.
Сама Ле Пен рішення суду назвала божевіллям і відмовилася йти до психіатра.
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