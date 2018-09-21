Суд скерував лідерку французьких націоналістів і палку шанувальницю політики Путіна Марін Ле Пен на психіатричну експертизу. Копію відповідної постанови вона сама виклала у соцмережах.

Усе через опубліковані Ле Пен іще у 2015-му фотографії зі страт, вчинених бойовиками "Ісламської держави". Обстеження повинно встановити, чи страждає політик на якісь психічні захворювання.

Сама Ле Пен рішення суду назвала божевіллям і відмовилася йти до психіатра.