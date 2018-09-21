Супрун рассказала, как церковь влияет на здоровье человека [ Редактировать ]
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун развенчала миф о роли церкви в медицине. По ее словам, религиозные представители оказывают огромную психологическую помощь людям, которые борются с болезнью. Об этом политик написала на своей странице в Facebook.
Супрун отметила, что роль церкви очень важна и для медицинских работников.
"В Украине есть миф о том, что церкви и религиозные организации в медицине занимаются только освящением помещений и оборудования. Это очень несправедливый миф, но он распространен и глубоко укоренен", - говорится в сообщении.
По словам Супрун, религиозные организации тесно сотрудничают с медучреждениями. В частности, они регулярно по всей стране проводят благотворительные акции и сборы средств на новое оборудование, лекарства и оплату медицинских услуг.
Также они ежедневно общаются с людьми по вопросам здоровья, поэтому глубоко понимают потребность пациента и врача.
Отмечается, что Министерство здравоохранения обратилось за поддержкой к религиозным организациям. Супрун также сообщила, что впервые после длительного перерыва начал работу Общественный совет при Минздраве Украины по вопросам сотрудничества с Всеукраинским Советом Церквей и религиозных организаций.
На днях Супрун рассказала, почему пациентов нужно выносить "ногами вперед".
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