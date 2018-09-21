В инфекционное отделение Здолбуновской центральной районной больницы с признаками острой кишечной инфекции с 19 по 20 сентября госпитализированы 7 воспитанников Мизоцкой специализированной общеобразовательной школы-интерната I-II ступеней и двух работников данного учреждения - воспитатель и повар.

"Во всех 9 больных отмечаются схожие симптомы: боль в эпигастральной области, тошнота, рвота, понос, температура до 40°С. Предварительный диагноз острый гастроэнтероколит. Больным предоставляется соответствующая медицинская помощь", - сообщает в пятницу Ривненской областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

В Тернопольской области сотни человек обратились за помощью после обработки полей

Специалисты ГУ "Ривненской областной лабораторный центр МЗ Украины" проводят эпидрасследование данной вспышки и выясняются причины возникновения возгорания.

Ранее сообщали, что в Тернопольской области самолет отравил целое село.