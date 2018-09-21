В Ривненской области массово отравились школьники [ Редактировать ]
В инфекционное отделение Здолбуновской центральной районной больницы с признаками острой кишечной инфекции с 19 по 20 сентября госпитализированы 7 воспитанников Мизоцкой специализированной общеобразовательной школы-интерната I-II ступеней и двух работников данного учреждения - воспитатель и повар.
"Во всех 9 больных отмечаются схожие симптомы: боль в эпигастральной области, тошнота, рвота, понос, температура до 40°С. Предварительный диагноз острый гастроэнтероколит. Больным предоставляется соответствующая медицинская помощь", - сообщает в пятницу Ривненской областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.
В Тернопольской области сотни человек обратились за помощью после обработки полей
Специалисты ГУ "Ривненской областной лабораторный центр МЗ Украины" проводят эпидрасследование данной вспышки и выясняются причины возникновения возгорания.
Ранее сообщали, что в Тернопольской области самолет отравил целое село.
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