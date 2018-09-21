В Харькове автомобиль насмерть сбил пешехода. Жуткое ДТП произошло на Московском проспекте 20 сентября около десяти вечера, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

В районе дома №102/112 по Московскому проспекту автомобиль SangYong наехал на женщину-пешехода. Пострадавшая скончалась на месте от полученных травм. Обстоятельства аварии устанавливала следственно-оперативная группа. Знакомый погибшей сообщил, что ее сбили на пешеходном переходе. У женщины осталась девятилетняя дочь.

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