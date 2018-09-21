Жуткое ДТП: на пешеходном переходе сбили женщину (фото) [ Редактировать ]
В Харькове автомобиль насмерть сбил пешехода. Жуткое ДТП произошло на Московском проспекте 20 сентября около десяти вечера, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
В районе дома №102/112 по Московскому проспекту автомобиль SangYong наехал на женщину-пешехода. Пострадавшая скончалась на месте от полученных травм. Обстоятельства аварии устанавливала следственно-оперативная группа. Знакомый погибшей сообщил, что ее сбили на пешеходном переходе. У женщины осталась девятилетняя дочь.
Читайте также, начальник полиции сбил велосипедиста.
по теме
Жуткое ДТП в Харькове: погибли два пенсионера (фото)
Смертельное ДТП произошло в Харькове 16 сентября в первой половине дня
Крупное ДТП под Киевом: автомобиль врезался в фуру (фото)
18 сентября под Киевом произошло крупное ДТП
Жуткое ДТП: 8 погибших, десятки раненых
В результате жуткого ДТП погибли 8 человек, около 30 получили ранения
Масштабное ДТП в Черновцах: пьяный водитель разбил 8 машин
Водитель, находившийся в нетрезвом состоянии за рулем авто, стал виновником масштабного ДТП
Масштабное ДТП в Польше: столкнулись 16 автомобилей
Столкнулись шестнадцать автомобилей, ехавшие в двух направлениях