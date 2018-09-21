Правительство приняло решение об обращении в СНБО о введении персональных санкций против российских издательств. Об этом в пятницу, 21 сентября, сообщил вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко в Twitter.

"Правительство приняло решение об обращении к СНБО о введении персональных экономических санкций против российских издательств, которые являются лидерами в выработке и распространении книг, содержащих прямые призывы к нарушению территориальной целостности Украины и уничтожению украинского государства", - написал Кириленко.

Уряд ухвалив рішення про звернення до РНБО щодо запровадження персональних економічних санкцій проти російських видавництв, які є лідерами у продукуванні та поширенні книг, що містять прямі заклики до порушення територіальної цілісності України та знищення Української Держави — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 21 сентября 2018 г.

Ранее Госкомтелерадио предложило Кабмину ввести санкции к российским издательствам, которые издают и распространяют продукцию антиукраинского содержания.

Под ограничительные меры могут попасть 192 издания, выпущенные 35 российскими издательствами.

Кроме того, США ужесточили санкции против России.