Апелляционный суд признал дело НАБУ против Розенблата незаконным [ Редактировать ]
Окружной административный суд Киева признал противоправными оперативно-розыскные действия НАБУ в так называемом "янтарном деле".
Об этом говорится в решении суда от 20 сентября, копию которого опубликовал в Facebook адвокат Петр Бойко, сообщает "Судовой репортер".
Решение принято по иску подозреваемого народного депутата Борислава Розенблата.
Противоправными признаны операции по контролируемому совершению коррупционных деяний, негласное выявление и фиксация преступления или возможных следов преступления, документов и других предметов, которые могут быть доказательствами совершения преступления.
Суд обязал детективов НАБУ и прокуроров САП, которые согласовывали их действия, соблюдать законодательство касательно гарантий депутатской неприкосновенности по уголовному делу.
Решение принял судья Руслан Арсирий без вызова сторон, в закрытом режиме.
19 июня НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. По версии детективов, за эти деньги нардеп обещал повлиять на получение лицензий на добычу янтаря.
Годом ранее в рамках расследования о нелегальной добыче янтаря на нардепа вышла агент НАБУ. Она назвалась представителем компании "Фуджейра" из ОАЭ, которая якобы намеревалась добывать и экспортировать янтарь из Житомирской области. Депутат должен был помочь агенту получить лицензию на пользование недрами и внести законодательные поправки в Таможенный и Налоговый кодекс специально под "Фуджейру", в том числе чтобы компания платила меньшую ренту за добычу янтаря.
Агент НАБУ передала также 7,5 тыс. долларов для депутата Полякова за изменения в Налоговый и Таможенный кодексы.
Всего с ноября 2016 и по 19 июня 2017 специальный агент НАБУ вручила посредникам шесть взяток на сумму 311 тыс. долларов США за посредничество в решении ряда вопросов, связанных с добычей янтаря в Украине.
Журналистка телеканала "СТБ" Альона Лунькова, снимавшая сюжет о Розенблате во время следствия по этому делу, прокомментировала решение Аппеляционного суда на свое странице в соцсети, опубликовав фрагмент видеозаписи, на которой нардеп играет на фортепиано и поет песню Андрея Макаревича "Бывают дни когда опустишь руки...".
"Сегодняшнюю новость "Операция НАБУ против Розенблата была противоправной" читать под эту песню. Так все стает намного понятней", - прокоментировала журналист свою публикацию.
"Сегодняшнюю новость "Операция НАБУ против Розенблата была противоправной" читать под эту песню. Так все стает намного понятней", - прокоментировала журналист свою публикацию.
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