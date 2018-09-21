Православные христиане сегодня празднуют Рождество Пресвятой Богородицы. О духовном значении праздника рассказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний, сообщает Центр информации УПЦ.

"Этот праздник открывает радость райской жизни. Рождество Пресвятой Богородицы говорит нам о необходимости всегда подчиняться промыслу Божьему. Не надо впадать в отчаяние, если происходит то, чего мы не хотим", - сказал владыка Антоний.

Управляющий делами УПЦ напомнил историю праздника.

Мы знаем, что престарелые родители, Иоаким и Анна не имели детей. Были праведниками, выполняли все заповеди Божии, но детей у них не было. Для иудейского народа это было большим наказанием Божиим, потому что каждая семья ждала, что именно у них родится Мессия. Когда не было детей - это было таким признаком неправедности. Но мы знаем из Священного Предания, что они жили праведно, но детей не было. Господь так приготовил, что именно в престарелом возрасте они родили Пресвятую Богородицу - ту маленькую девочку, которая своей жизнью станет святой. Церковь говорит, что она "Честнейшая Херувим и славнейшая без сравнения Серафим", то есть, она превосходит своей чистотой даже ангельский мир. Поэтому именно Она смогла дать плоть и кровь Сыну.

Митрополит Антоний также рассказал, почему праздник Рождества Богородицы является особенным для преподавателей и студентов Киевской духовной академии и семинарии.

"Академический храм посвящен Рождеству Божией Матери. Это особый храм в Украинской Православной Церкви, потому что этот храм - главная аудитория для студентов. Сюда они приходят для молитвы утром и вечером, здесь они проходят послушание, как пономари, здесь они проводят первые свои служения, когда рукопологаються, здесь они исповедуются, а затем исповедуют других", - рассказал митрополит Антоний.

Подчеркивая важность праздника Рождества Богородицы для всех православных христиан, владыка Антоний напомнил высказывание афонского святого, связанное с Божией Матерью, которая является Игуменьей Святой Горы.

Есть такое выражение одного из афонских святых, который сказал, что если человек не стоял перед иконой Божией Матери и не плакал, то он еще не христианин. Это то чувство верующего человека, которое является одним из важных моментов христианского подвига", - сказал митрополит Антоний.

В храме Рождества Пресвятой Богородицы - академическом храме Киевских духовных школ, в день праздника Рождества Божией Матери, 21 сентября, Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий возглавил праздничную Божественную литургию.

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