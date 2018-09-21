Бюджет-2019 - это продолжение строительства полицейского государства с бедным населением.

Об этом сопредседатель"Оппозиционного блока" Юрий Бойко заявил во время общения с журналистами в кулуарах Верховной Рады в пятницу, 21 сентября.

Он подчеркнул, что проект Государственного бюджета на 2019 повторяет худшие традиции бюджета-2018.

"Идет резкое сокращение социальных выплат по всем направлениям - начиная от невыполнения решения Конституционного Суда о восстановлении льгот чернобыльцам и заканчивая фактическим уменьшением, учитывая инфляцию, выплат на медицину, образование и т.д. Вместе с этим финансирование силовых структур увеличивается на 15 млрд гривен. В какой стране возможно увеличить финансирование прокуратуры, СБУ, милиции на 10 млрд грн и фактически урезать деньги на медицину, образование? И такая ситуация во всей социальной сфере. Что это такое? Что это за бюджет? Как его можно назвать, кроме как бюджетом полицейского государства?" - сказал Юрий Бойко.

Оппозиционный политик подчеркнул, что власти продолжают строить полицейское государство с бедным населением.

"И это худшее, что есть в этом проекте бюджета. Я сейчас даже не беру макроэкономические показатели, которые, на мой взгляд, взяты с потолка. Понятно, что инфляция превысит заложенные 7,4%. На этот год ее закладывали на уровне 8%, а по факту будет минимум 11%. Я думаю, что такая же инфляция будет и в следующем году, потому что нет государственного регулирования цен, нет контроля валютного курса", - отметил народный депутат.

Он также обратил внимание на ситуацию с тарифами, которые правительство планирует увеличить, при этом сократив деньги на субсидии.

"Коммунальные тарифы собираются увеличить на 23%, в то же время средства на субсидии сокращаются на 16 млрд грн. Субсидий не хватает и сегодня, люди не могут их оформить. Это лицемерие со стороны правительства, когда оно говорит, что субсидий хватит всем. Ничего не хватит, задолженность за услуги ЖКХ будет еще больше, и еще больше финансовая нагрузка ляжет на людей", - сказал Юрий Бойко.

Оппозиционный политик подчеркнул, что все эти вещи являются свидетельством того, что бюджет на будущий год является антисоциальным.

"Мы не будем голосовать за бюджет в том виде, в котором он сейчас подан в Верховную Раду. Такой бюджет не подходит для страны, он не решает вопросы развития экономики, преодоления бедности и помощи людям", - резюмировал сопредседатель фракции оппозиционеров.