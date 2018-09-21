В Сумской области в пятницу, 21 сентября около 14.00 на автодороге возле села Штеповка Лебединского района загорелся автобус, в салоне которого находились двадцать воспитанников Хоружевского центра социально-психологической реабилитации детей и двое сопровождающих. Об этом сообщает пресс-службы полиции области.

Во время движения загорелся моторный отсек автобуса. Дети и взрослые успели оперативно эвакуироваться, прежде, чем огонь перекинулся на салон транспортного средства. В результате инцидента никто не пострадал.

Автобус принадлежал Хоружевскому центру социально-психологической реабилитации детей. На нем детей пытались доставить в один из санаториев области. В настоящий момент все дети вернулись в Хоружевку.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции и эксперты, выясняются причины и обстоятельства возгорания.

Ранее мы писали о том, что в России столкнулись два автобуса.