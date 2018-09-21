Над полярный кругом в Финляндии появилось северное сияние. Вспышки меняют свой цвет от бледно-мятного до насыщенного малахитового. Об этом пишет УНИАН.

Частый оттенок - зеленый. Розовый - свидетельствует о содержании азота.

Сияние возникает на пике 11-летнего цикла солнечной активности. Пик приходится на весеннее и осеннее равноденствия.

Кроме Финляндии, яркая розовая полоса появилась над Йеллоунайф в Канаде.

Ранее красочное северное сияние в небе Норвегии засняли на видео.