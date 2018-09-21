Невероятное северное сияние засняли на видео [ Редактировать ]
Над полярный кругом в Финляндии появилось северное сияние. Вспышки меняют свой цвет от бледно-мятного до насыщенного малахитового. Об этом пишет УНИАН.
Частый оттенок - зеленый. Розовый - свидетельствует о содержании азота.
Сияние возникает на пике 11-летнего цикла солнечной активности. Пик приходится на весеннее и осеннее равноденствия.
Кроме Финляндии, яркая розовая полоса появилась над Йеллоунайф в Канаде.
Ранее красочное северное сияние в небе Норвегии засняли на видео.
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