В Украине испытали новое оружие [ Редактировать ]
В Украине состоялись испытания нового оружия и военной техники. Об этом сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов, передает пресс-служба ведомства в пятницу, 21 сентября.
По его словам, состоялись авиационные испытания нового оперативно-тактического беспилотного комплекса, который способен проводить разведку, координировать ведение огня, обеспечивать устойчивую к воздействию средств радиоэлектронной борьбы связь на оперативной глубине до 200 км, находясь в воздухе до 24 часов, а также боевого беспилотного комплекса, который может нести мощный фугасный или термобарический боевой заряд и точно поражать цели в глубоком тылу врага.
Кроме того, были продемонстрированы летно-технические характеристики украинских легких многоцелевых вертолетов Скаут и АК1-3. Секретарь СНБО отметил, что эти вертолеты способны обеспечивать разведку и быстрое сообщение в войсках, выполнять задачи по охране границы, а также с комплексом современного вооружения обеспечивать выполнение боевых задач, поражая цели как днем, так и ночью, в частности, работая в беспилотном режиме.
Также состоялись испытания модернизированной ЗУ-23-2, оснащенной электронной системой автоматического нахождения цели и управления ведением огня. "Важной деталью этой модернизации является возможность, благодаря автоматической системе, управлять огнем сразу нескольких зенитных установок на расстоянии, с защищенных позиций, не подвергая риску жизни наших военнослужащих", - пояснил секретарь СНБО.
На полигоне были продемонстрированы и испытаны новые боеприпасы украинского производства, в частности, ракеты РС-80, пригодные для использования в различных вариантах их применения, и осколочно-фугасный снаряд для популярных в войсках пушек МТ-12 Рапира.
Ранее мы сообщали, что в Житомирской области похитили арсенал оружия.
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