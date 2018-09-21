Правительство должно безотлагательно принять системные меры, направленные на своевременное и в полном объеме выполнение предусмотренных госбюджетом на 2018 год расходов, связанных с активизацией развития экономики, модернизации системы здравоохранения и образования, повышением социальной защиты граждан. Об этом заместитель председателя фракции "Оппозиционного блока" Сергей Левочкин написал в запросе к премьер-министру Владимиру Гройсману.

"В конце июня этого года в депутатском запросе к правительству мной были отмечены риски выполнения государственного бюджета и недостаточная эффективность использования бюджетных средств. Однако Кабинет министров Украины не обеспечил реализацию комплексных мер, которые бы существенно улучшили состояние дел в указанном направлении... Учитывая вышесказанное, требую безотлагательно принять системные меры, направленные на своевременное и в полном объеме выполнение предусмотренных государственным бюджетом на 2018 год расходов, в частности, связанных с активизацией развития экономики, модернизации системы здравоохранения и образования, повышением социальной защиты граждан. О результатах принятых мер прошу проинформировать меня в установленный законодательством срок", – говорится в запросе.

Народный депутат объяснил, что по итогам января-июля этого года темпы роста бюджетных поступлений, как и в предыдущие периоды, не соответствуют плановому уровню. В течение упомянутого срока общий фонд государственного бюджета недополучил 14 млрд грн или 2,9% запланированных доходов. Согласно оперативным данным Госказначейства, по результатам января-августа текущего года процент недополученных поступлений по общему фонду государственного бюджета увеличился до 17 млрд грн или 3% плана на соответствующий период.

"Указанная негативная тенденция в значительной степени связана с тем, что в результате неэффективной экономической политики нынешнего правительства база роста бюджетных поступлений ограничена факторами, имеющими нерегулярный или административный характер и не связанными с ростом экономики, в том числе перечисления НБУ части дохода в госбюджет, продажа лицензий 4G на мобильную связь и т.д.", – считает Сергей Левочкин.

По словам политика, обостряются проблемы и в отношении расходов. План расходов общего фонда на январь-июль текущего года не выполнены на 8,6% или на 45,5 млрд грн. При этом худшая ситуация образовалась с финансированием статей бюджета, связанных с решением наиболее острых проблем украинского общества и экономики. Прежде всего, это система здравоохранения, недофинансирование которой в течение первых 7 месяцев текущего года составляет более 47%, а также поддержка экономики, развитие физической и духовной культуры и образование, которые недофинансированы на 40%, 31% и 9% и тому подобное.

"Не решена проблема отсутствия финансирования со стороны правительства реконструкции Национального института рака, мероприятий по реабилитации больных. Ветеранские организации профинансированы лишь на 4,2% от плана, соцзащита детей, семей и женщин – на 46%. Мизерным остается финансирование программы защиты и реабилитации инвалидов – 16,8% от плана, Фонда социальной защиты инвалидов – 22,6%, реабилитации детей-инвалидов – 29,6%", – добавил политик.

Также в запросе говорится, что из-за забюрократизированности процедур, необходимых для осуществления расходов, не финансируется часть субвенций развития местных бюджетов. За первые 7 месяцев текущего года ни гривны не выделено по субвенции на развитие сельской медицины, субвенции по поддержке территорий, пострадавших от вооруженного конфликта на востоке Украины. Отсутствует финансирование программы создания рабочих мест для восстановления и развития инфраструктуры Донецкой области. Только на 16% от плана профинансирована субвенция на социально-экономическое развитие территорий. Фонд регионального развития получил лишь 19% от запланированной суммы.

"Из-за невыполнения плана по доходам и финансирования дефицита госбюджета обостряются риски ликвидности и возникновения кассовых разрывов в финансировании защищенных расходов социальной направленности, примером чего стали задержки с выплатой пенсий в июле", – резюмировал Сергей Левочкин.