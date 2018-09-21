Певица Настя Каменских выступила на конкурсе "Мисс Украина-2018". На сцене артистка появилась в неожиданном образе, чем вызвала волну критики со стороны поклонников. Соответствующий снимок она выложила на своей странице в Instagram.

"В таком на рыбалку круто", "Ой, ужас, такая красивая и такой ужасный лук", "Ужасный прикид", "Опять начала поправляться(А образ можно изменить", "Это тебя бабушка одевала?", "Просто страшно смотреть", "У нас к такому прикиду не привыкли, скорее Настя и стремится выделиться и сделать что-то неординарное сначала в своей стране, у нее это получается, схожесть с западной звездой есть однозначно", "Мне такой образ не понравился", "Ужас какой... Настя, наймите срочно стилиста", "Одна из самых красивых девушек!! Наряд-просто трэш. Извини, Настя!".

Ранее мы писали о том, что Настя Каменских снова подогрела слухи о романе с Потапом.