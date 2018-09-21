Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство относительно возможного разглашения данных предварительного расследования директором Национального антикоррупционного бюро Украины Артемом Сытником после заявления министра инфраструктуры Владимира Омеляна о предупреждении его относительно запланированного обыска. Об этом сообщает пресс-служба САП.

"САП зарегистрировано уголовное производство по факту возможного разглашения данных предварительного расследования директором НАБУ. Речь идет о вчерашнем заявлении подозреваемого Омеляна В.В. относительно заблаговременного сообщения ему указанным должностным лицом о запланированном проведении обыска по месту его жительства", - сообщили в САП.

В ведомстве отметили, что "предварительно, указанное заявление не усматривается голословным, ведь материалы уголовного производства, в котором ему сообщено о подозрении, содержат сведения о наличии телефонных соединений между Омеляна В.В. и абонентом, записанным как "Артем Сытник", накануне проведения обыска, в частности в 8:00, 11:32, 19:09, 23:42 02.11.2017 года".

С целью обеспечения эффективности досудебного расследования материалы начатого уголовного производства будут направлены Генеральному прокурору для определения органа досудебного следствия, отметили в САП.

"Одновременно обращаем внимание, что Сытником А.С. последовательно, постоянно и систематически осуществляется неправомерное разглашение данных досудебного расследования, что существенно вредит интересам уголовного производства", - указали в прокуратуре.

Ранее мы сообщали, что суд арестовал имущество министра инфраструктуры Омеляна.