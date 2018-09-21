В неподконтрольном украинской власти Донецке произошел взрыв на остановке общественного транспорта, в результате которого пострадал как минимум один человек. Об этом в пятницу, 21 сентября, сообщают очевидцы в социальных сетях.

"Остановка Шахта №19, у Хлебного магазина мужчина взорвал гранату, пострадала женщина от осколков"; "На ост. Ш-та 19 в мкр-не Текстильщик Донецка раздался взрыв"; "Текстиль, граната"; "Говорят, что женщину ранило осколком", - пишут пользователи соцсетей.

По предварительным данным, взрыв произошел у входа в хлебный магазин в Кировском районе Донецка.

Ранее мы сообщали, что в Симферополе прогремел взрыв.