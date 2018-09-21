В Донецке прогремел взрыв на остановке, есть раненые [ Редактировать ]
В неподконтрольном украинской власти Донецке произошел взрыв на остановке общественного транспорта, в результате которого пострадал как минимум один человек. Об этом в пятницу, 21 сентября, сообщают очевидцы в социальных сетях.
"Остановка Шахта №19, у Хлебного магазина мужчина взорвал гранату, пострадала женщина от осколков"; "На ост. Ш-та 19 в мкр-не Текстильщик Донецка раздался взрыв"; "Текстиль, граната"; "Говорят, что женщину ранило осколком", - пишут пользователи соцсетей.
По предварительным данным, взрыв произошел у входа в хлебный магазин в Кировском районе Донецка.
Ранее мы сообщали, что в Симферополе прогремел взрыв.
по теме
Взорвал себя гранатой: на Донбассе мужчина совершил самоубийство
Из-за гибели мужчины правоохранители открыли уголовное дело по статье самоубийство
Смерть Захарченко: появилось видео с места взрыва
Появилось видео с места взрыва, в котором погиб главарь так называемого ДНР Александр Захарченко
Под Харьковом пассажирский автобус загорелся на ходу (фото)
Пожар произошел в пассажирском автобусе во время движения в Харьковской области
Смерть Захарченко: в МИД России сделали резкое заявление
В МИД России заявили, что убийство главы ДНР Александра Захарченко является терактом
"Укрзализныця" снижает стоимость билетов: названа дата
Стоимость проезда в пассажирских поездах дальнего следования снизится