Цены на холодную воду в Киеве вырастут [ Редактировать ]
Тариф на услуги по водоснабжению и водоотведению в Киеве в текущем году может вырасти на 17,2%, - до 19,6 гривни за 1 кубометр, сообщила пресс-служба "Киевводоканала".
Сообщается, что 18 сентября состоялось обсуждение проектов постановлений Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) по корректировке тарифов "Киевводоканала" на 2018 год.
В соответствии с проектом постановления размер тарифа на централизованную поставку холодной воды и водоотвод (с использованием внутридомовых систем) может составить 19,596 гривни за кубометр, тогда как сейчас тариф составляет 16,716 гривни.
Отмечается, что пересмотр обусловлен ростом стоимости электроэнергии, реагентов, налогов, а также необходимостью повысить заработные платы на предприятии.
Ранее мы сообщали, что цены на электроэнергию в Украине вырастут.
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