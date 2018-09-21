Единая украинская церковь может быть создана мирным путем - депутаты [ Редактировать ]
Депутаты Верховной Рады направили открытое обращение к патриарху Варфоломею с просьбой перенести предоставление автокефалии украинской церкви ради сохранения мира. Письмо за подписью Андрея Деркача, Якова Безбаха, Андрея Шипко, Василия Горбаля и Григория Смитюха опубликовано на сайте "Обозревателя".
Депутаты предлагают рассмотреть вопрос предоставления автокефалии украинской церкви после выборов президента в 2019 году.
"Сегодня, в Рождество Пресвятой Богородицы, публикуем письмо, направленное Патриарху Варфоломею 19 сентября (день Михайлового чуда). Предлагаем собрать Всеправославное совещание, чтобы в согласии с Московским Патриархом выработать единственно Правильный подход: либо в предоставлении автокефалии УПЦ, либо размещением подворий Вселенского Патриархата на территории Украины (таковые уже по факту существуют здесь), либо иное совместное решение, которое поможет уврачевать раскол, всех устроит и всех примирит во имя Спасения и на благо Православия", – пишут депутаты.
Депутаты просят не принимать поспешного решения.
"Призываем максимально взвесить будущий исторический шаг, чтобы избежать политических спекуляций на эту тему", – отмечается в обращении.
Авторы письма считают, что поспешное принятие решения об автокефалии смущает большинство православных в Украине.
"Они не понимают поспешности процесса и расстроены отсутствием Вашего диалога с УПЦ. Вместе с тем они чётко видят греко-католические "локомотивы" в центральных органах власти Украины, везущие Томос Вашего Святейшества Украине как "агитационный лист" к президентским выборам. Не хотелось бы, чтобы историческая возможность автокефалии и Ваше светлое стремление были перепачканы речами кандидатов в Президенты и пользованы ими в корыстных целях", – утверждают депутаты.
Как известно, Вселенский патриархат начал процесс имплементации решения о предоставлении автокефалии Украинской поместной православной церкви.
по теме
Армянская Апостольская церковь празднует Рождество Пресвятой Богородицы
Как прошел праздник и что общего между "Софией Киевской" и армянской диаспорой Украины?
Украина получила право на Томос - Порошенко
Вселенский патриархат предоставил Украине право на создание поместной церкви
Вадим Новинский считает недопустимым вмешательство власти Украины в дела церкви
О делах церковных в президентском послании - высказались оппозиционеры.
Верховная Рада назначила новый состав Центризбиркома
Верховная рада Украины назначила новый состав Центральной избирательной комиссии
"Дар Божий": Папа Римский высказался о сексе
Папа Римский Франциск во время встречи с молодыми людьми во Франции обсудил с ними тему секса и сексуальности