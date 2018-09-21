Депутаты Верховной Рады направили открытое обращение к патриарху Варфоломею с просьбой перенести предоставление автокефалии украинской церкви ради сохранения мира. Письмо за подписью Андрея Деркача, Якова Безбаха, Андрея Шипко, Василия Горбаля и Григория Смитюха опубликовано на сайте "Обозревателя".

Депутаты предлагают рассмотреть вопрос предоставления автокефалии украинской церкви после выборов президента в 2019 году.

"Сегодня, в Рождество Пресвятой Богородицы, публикуем письмо, направленное Патриарху Варфоломею 19 сентября (день Михайлового чуда). Предлагаем собрать Всеправославное совещание, чтобы в согласии с Московским Патриархом выработать единственно Правильный подход: либо в предоставлении автокефалии УПЦ, либо размещением подворий Вселенского Патриархата на территории Украины (таковые уже по факту существуют здесь), либо иное совместное решение, которое поможет уврачевать раскол, всех устроит и всех примирит во имя Спасения и на благо Православия", – пишут депутаты.

Депутаты просят не принимать поспешного решения.

"Призываем максимально взвесить будущий исторический шаг, чтобы избежать политических спекуляций на эту тему", – отмечается в обращении.

Авторы письма считают, что поспешное принятие решения об автокефалии смущает большинство православных в Украине.

"Они не понимают поспешности процесса и расстроены отсутствием Вашего диалога с УПЦ. Вместе с тем они чётко видят греко-католические "локомотивы" в центральных органах власти Украины, везущие Томос Вашего Святейшества Украине как "агитационный лист" к президентским выборам. Не хотелось бы, чтобы историческая возможность автокефалии и Ваше светлое стремление были перепачканы речами кандидатов в Президенты и пользованы ими в корыстных целях", – утверждают депутаты.

Как известно, Вселенский патриархат начал процесс имплементации решения о предоставлении автокефалии Украинской поместной православной церкви.