С 22 сентября в Украине ожидается резкое ухудшение погодных условий и значительное снижение температуры - ночью до 6-12°, днем - до 12-18°. Об этом сообщает пресс-служба Украинского гидрометцентра.

На территории Украины пройдут дожди, местами с грозами. Также ожидается усиление ветра 15-22 м/с.

А уже 23-24 сентября на высокогорье Карпат пройдет дождь с мокрым снегом, температура ночью и днем 1-6° тепла.

Также отмечается, что 22 сентября в Карпатском регионе, а 23 сентября в северной части страны прогнозируются местами сильные дожди.

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