Україна повідомила Росії про розірвання договору про дружбу [ Редактировать ]
Україна офіційно повідомила Росії про розірвання договору про дружбу. Відповідну ноту росіянам відправило Міністерство закордонних справ України. Про це у Києві, під час вручення десятимільйонного біометричного паспорта, заявив президент України Петро Порошенко. За його словами, нота до РФ буде також оголошена під час Генасамблеї Ради Безпеки ООН, яка відбудеться наступного тижня.
"Те, що є сьогодні у нас - дружбою назвати точно язик не повертається. У всьому світі це називають так, як є насправді. Це є незаконна анексія Криму. Це є агресія проти суверенної і незалежної держави і українського народу, з боку країни-агресора - Російської Федерації. Я дав доручення, щоб повідомлення - нота України про припинення договору було розповсюджене, як офіційний документ Генеральної Ассамблеї Ради Безпеки Організації Об'єднаних націй. Для того, щоб ні в кого не залишалося сумніву, щодо того, що Україна остаточно відійшла від радянської імперії, від Російської імперії", - говорить Петро Порошенко, президент України.
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