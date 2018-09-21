Міжнародні кредитори працювали в Україні з 6 по 19 вересня

Переговори між Україною та Міжнародним валютним фондом були конструктивними. Про це за підсумками роботи місії заявив постійний представник Фонду в Україні - Йоста Люнгман.

За його словами, МВФ готовий продовжити обговорення фінансової допомоги Києву. Міжнародні кредитори працювали в Україні з 6 по 19 вересня.

Нагадаю, чинна програма розширеного фінансування МВФ передбачає виділення Україні 17,5 мільярдів доларів. 2015 року було перераховано 6 мільярдів 700 мільйонів; 2016 та 17 років Україна отримала по одному траншу в один мільярд кожен.