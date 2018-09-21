У Києві намагаються зірвати будівництво житлового комплексу "Патріотика на Озерах" [ Редактировать ]
"Будівельні війни" на Лівому Березі Дніпра у Києві. Предметом суперечки став житловий комплекс "Патріотика на Озерах".
Забудовника, що володіє правом оренди на цю територію та має повний пакет дозвільної документації, місцеві активісти звинувачують, начебто, у незаконному будівництві та руйнуванні екосистеми. Кілька разів доходило до справжніх бойових дій з фаєрами, петардами та десятками поранених.
Сторона забудовника переконує, що усі будівельні роботи тут законні. А екологічну складову контролюють провідні екологи та науковці. Тим більше, що компанія уже має репутицію якісного та надійного забудовника.
"На даний час будівництво є абсолютно законним. В нас в країні є чіткі правил та вичерпний перелік документів, який підтверджує законність тієї чи іншої забудови. В даному випадку "Патріотика на Озерах" має відповідні дозволи і вони є чинними. Ця інформація оприлюднена до широкого загалу, оскільки на сайті ДАБІ він абсолютно доступний для будь якого громадянина. Можна зайти і перевірити, що є два дозволи на першу та другу чергу будівництва", - говорить Максим Гуцал, начальник юридичного правління АКБ "Аркада".
До слова, радикали вже спланували нову акцію протесту. Обіцяють перешкоджати будівництву й збираються вдатися до силового варіанту із можливим застосуванням зброї. Компанія-забудовник уже проінформувала міську владу та провоохоронців про можливі провокації. Ми стежимо за ситуацією навколо будівництва. Про розвиток цієї історії - дивіться завтра, о 20:00.
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