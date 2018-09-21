Плохими поступками и мыслями за "загрязняем" нашу карму. Но, чтобы прочувствовать жизнь, нужно быть открытым к добру и позитиву. Сluber пишет о 5 способах, как превратить плохую карму в положительную.

1. Извиниться перед всеми, кого вы обидели

Возможно мы не хотим этого, но иногда все же говорим обидные вещи тем людям, которые нам неравнодушны. У всех нас есть сложные эмоции и разные мнения, что, в свою очередь, время от времени приводит к ссорам и недопониманию.

Перестаньте изводить себя, если причинили кому-либо боль и вместо этого просто извинитесь, чтобы вы смогли двигаться дальше. Возможно, ваши пути с этим человеком после этого разойдутся, но, по крайней мере, между вами не останется негативной энергии.

2. Дарить всем любовь

Еще один из способов исправить плохую карму - любить всех и каждого вокруг вас, даже если они не могут полюбить вас в ответ. Поначалу вам будет больно, но со временем это поможет вам очистить вашу карму. Также вы научитесь помогать тем, кто больше всего нуждается в вашей помощи, так что у этого способа есть много плюсов. Любить своих врагов непросто, но необходимо для того, чтобы очистить сознание и направить свою духовную энергию на что-либо другое. Подумайте о том, каким бы стал наш мир, если бы все люди просто любили друг друга без каких-либо ограничений или условий.

3. Иметь терпение

Каждый из нас привык к мгновенному вознаграждению, поэтому многим в наше время не хватает терпения. Научившись быть терпеливыми, мы сможем очистить свою карму и раскрыть себя на более глубоком уровне. Во время разговора по-настоящему прислушайтесь к своему собеседнику, вместо того, чтобы постоянно ждать момента, когда сами сможете что-то сказать. Не ждите, что вам подадут все на блюдечке с голубой каемочкой. Если вы будете усердно трудиться, сохранять позитивный настрой и относиться ко всему в этой жизни спокойно, это поможет вам очистить свою карму.

4. Учиться на своих ошибках

Даже плохой опыт может научить нас чему-то ценному и сделать нас более покорными. Далеко не каждый опыт оборачивается для нас чем-то положительным, но жизнь не всегда дает нам то, что мы хотим; она дает нам то, в чем мы нуждаемся. Не забывайте об этом в следующий раз, когда будете переживать трудности. Умение оставаться благодарным несмотря на обстоятельства поможет вам очистить карму.

5. Мыслить позитивно

Наши мысли становятся фундаментом для всего, что мы строим в своей жизни. Если вы будете думать о позитивном, то в результате станете счастливее и свободнее. Согласно законам притяжения и кармы, негативные мысли лишь привлекут больше негатива в вашу жизнь. Чтобы очистить свою карму, сосредоточьтесь на позитивных мыслях и блокируйте все негативные. Это сделает вашу жизнь более плодотворной и принесет вам больше удовлетворения.

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