Украинский проект Satoshi Nakamoto Republic разработал виртуальный памятник анонимному создателю биткоина Сатоши Накамото. "Монумент" будет установлен на месте бывшего памятника Ленину в Киеве. Торжественное открытие состоится 29 сентября в 13:00, сообщает Anycoin.news.

"Этот день станет значимым в истории, началом новой эры виртуализации современных городов. Вас ждут конкурсы, подарки, фудкорт", - сообщают организаторы.

Увидеть инсталляцию можно будет с помощью мобильного приложения в дополненной реальности.

Виртуальный памятник в Киеве станет первым в рамках реализации глобального проекта создания Городов дополненной реальности под эгидой Satoshi Nakamoto Republic.

Средства на установку виртуального монумента в столице Украины перечислил инициатор проекта Александр Сорока.

"До конца 2018 года ещё два виртуальных образа Сатоши Накамото появятся в США. К инициативе подключилась компания Younk, первая в мире музыкальная блокчейн-платформа. Соучредители компании Павел Елизаров и Андрей Даховский стали основателями виртуальных памятников в Лос-Анджелесе и Майами", - сказано в сообщении.

Уточняется, что для участия в церемонии открытия в Киеве, нужно использовать пароль: "Никому не говори, кто он!".

Локация презентации: пересечение бульвара Тараса Шевченко и ул.Крещатик, перед Бессарабской площадью.

Ранее мы сообщали, что в Киеве открыли памятник Илье Муромцу.