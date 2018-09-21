В Киеве появится памятник создателю биткоина [ Редактировать ]
Украинский проект Satoshi Nakamoto Republic разработал виртуальный памятник анонимному создателю биткоина Сатоши Накамото. "Монумент" будет установлен на месте бывшего памятника Ленину в Киеве. Торжественное открытие состоится 29 сентября в 13:00, сообщает Anycoin.news.
"Этот день станет значимым в истории, началом новой эры виртуализации современных городов. Вас ждут конкурсы, подарки, фудкорт", - сообщают организаторы.
Увидеть инсталляцию можно будет с помощью мобильного приложения в дополненной реальности.
Виртуальный памятник в Киеве станет первым в рамках реализации глобального проекта создания Городов дополненной реальности под эгидой Satoshi Nakamoto Republic.
Средства на установку виртуального монумента в столице Украины перечислил инициатор проекта Александр Сорока.
"До конца 2018 года ещё два виртуальных образа Сатоши Накамото появятся в США. К инициативе подключилась компания Younk, первая в мире музыкальная блокчейн-платформа. Соучредители компании Павел Елизаров и Андрей Даховский стали основателями виртуальных памятников в Лос-Анджелесе и Майами", - сказано в сообщении.
Уточняется, что для участия в церемонии открытия в Киеве, нужно использовать пароль: "Никому не говори, кто он!".
Локация презентации: пересечение бульвара Тараса Шевченко и ул.Крещатик, перед Бессарабской площадью.
Ранее мы сообщали, что в Киеве открыли памятник Илье Муромцу.
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