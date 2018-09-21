Двойная смерть: мужчина убил бабушку и выбросился с 10-го этажа [ Редактировать ]
В Одессе мужчина убил свою 73-летнюю бабушку, после чего совершил самоубийство, выпрыгнув из оккна многоэтажного дома. Об этом сообщает "УНИАН".
Правоохранителям поступило сообщение от граждан о том, что неизвестный выпрыгнул из окна 10-го этажа жилого дома.
Тело погибшего с травмами, характерными при падении с высоты, полицейские обнаружили по указанному адресу. Правоохранители установили его личность - 27-летний, ранее судимый мужчина жил в одной из квартир этой многоэтажки вместе с бабушкой.
При осмотре помещения полицейские обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти. Предварительно установлено, что ночью между родственниками возник конфликт. Внук молотком нанес бабушке травму головы, от которой она умерла.
Предполагается, что мужчина, находясь в шоковом состоянии, решил наложить на себя руки и выпрыгнул из окна. По факту смерти мужчины в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой - самоубийство.
По факту смерти женщины проводится расследование по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Ранее мы писали о том, что в Киеве мужчина выбросился из окна 9 этажа.
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