Итак, пока в МВФ решают, что дальше делать с Украиной, правительству приходится готовиться к худшему. И думать о том, как наполнить бюджет при любом развитии событий. По крайней мере, чиновники уже обещают - дожать всех, кто прячет доходы от власти.

Масштабные проверки бизнеса начнутся уже через неделю. Цель номер один покончить с зарплатами в конвертах. В Кабмине говорят - у них есть тысячи обращений от украинцев, которых работодатели отказываются оформить официально.

Но многие работники и сами не хотят получать белую зарплату! О черно-белых зарплатных перспективах - Инна Томина.

Мастер по ремонтам Николай приехал в столицу несколько лет назад. В свои 47 мужчине не удалось найти работу с достойной "белой" зарплатой. Выхода не было. Нанялся - неофициально. Чтобы избежать неприятностей и не потерять хотя бы эту работу, просит его не "светить".

"На жаль, за моїм фахом мені пропонували роботу тільки неофіційну. Та робота, що мене цікавить - по моїй професії, вона в Києві вся неофіційна майже. А якщо є якась офіційна, то зарплата маленька", - говорит Николай, мастер-ремонтник.

Сейчас больше всего мужчину волнует вопрос пенсии - ведь трудовой стаж ему не начисляется. И таких примеров - в стране тысячи. К сожалению, за последние пару лет - в отличие от Николая украинцев меньше стал волновать вопрос гособеспечения в старости. Куда важнее - выжить сейчас.

"У нас, в старих людей, немає ні державної страхівки медичної. Яка б допомагала ім ліками, немає ніяких соцгарантій і та пенсія яку вони отримують вона така трохи... мінімальна. І людина каже, навіщо мені зараз відкладати на ту пенсію в державу? Я краще собі на карман відкладу", - говорит Татьяна Пашкина, эксперт рынка труда.

Пенсионные перспективы призрачны, убытки от белой зарплаты вполне реальны. Многие охотно соглашаются на зарплату в конверте, чтобы субсидию сохранить или алименты поскромнее платить. Кстати, сейчас большинство зарплат все же не черные, а серые. Когда минималка официальная, а остальное - конверт, прикрытый тенью:

"Количество работающих в тени - это тайна за семью печатями. но по косвенным данным в той или иной мере получают зарплату в конверте - либо полностью, либо часть - от 30 до 45 процентов украинцев", - говорит Игорь Тышкевич аналитик Института будущего.

То есть треть, а то и половина украинцев ищут налоговые лазейки. Ведь арифметика и для работодателя, и для работника невыгодна. Те, кто получают белую зарплату, оплачивают 18% налога на доходы физлиц и 1,5% военного сбора. А это значит, что вместо 8 тысяч "грязной" зарплаты - человек имеет 6,5! При этом качественные госуслуги человек не получает.

"Нам можливо було б не так образливо їх платити, якби знали, що сьогодні наші податки йдуть на школу в Дарницьбкому районі, там будуть перекривати дах. І ми знали, шо це не ікони VI століття і колекції холодної зброї, які ми ніколи не побачимо", - говорит Татьяна Пашкина, эксперт рынка труда.

"Якшо цього не відбувається і ти вимушений абсолютно самостійно і власним коштом навчати дітей, витрачати кошти на лікування, операції чи якісь поточені платежі, то тоді економічний сенс сплати державі за ті самі публічні послуги, яких ти не отримуеш втрачаєтьтся. Відповідно це є головною причиною, базисом, для існування чорних зарплат", - говорит Юрий Гаврилечко, экономический эксперт.

С другой стороны, откуда в казне будут деньги, если каждый третий работник не платит налоги? Поэтому в Кабмине решили жестче бороться с нелегальным трудоустройством. С октября масштабные проверки обещают по всей стране. Фискалы - уже готовы.

"Контролюючі органи мають право проводити перевірки платників податків. Такі перевірки ми проводимо в рамках своєї компетенції та виключно за наявності підстав", - говорит Алексей Шушко, главный государственный ревизор-инспектор ГФС.

И основанием может быть все что угодно. К примеру, жалоба или подозрительные финансовые отчеты. Но одним кнутом превратить "черное в белое" не получится. Работать "легально" должно быть выгодно - и бизнесу, и людям. К примеру, должны быть очевидны социальные преимущества:

"Мы, все-таки, когда-то придем к страховой медицине, то страховка дешевле для того, кто легально работает. Например, страховка гражданской ответственности на авто - дешевле для того, кто легально работает", - говорит Игорь Тышкевич, аналитик Института будущего.

Но пока государство не предлагает таких изменений, люди массово уезжают на заработки за границу. Где правила рынка труда, трудоустройства и соцобеспечения - гораздо прозрачнее.