О том, как прошла политическая неделя в Украине в эфире "Подробностей недели" на телеканале "Интер" рассказал сопредседатель "Оппозиционного блока" Юрий Бойко.

Давайте начнем с бюджетной темы. Эксперты называют проект бюджета на следующий год "бюджетом для кредиторов". В правительстве на это отвечают - мол, составили документ так, как могли в жестких условиях переговоров с МВФ. А как вы оцениваете этот документ?

На самом деле действительно, очень много нужно отдавать, и это так подписал реструктуризацию предыдущий министр финансов, неудачно, я считаю. И нет идеальных бюджетов, нет бюджетов, которые подходят всем. Я даже не говорю о том, что доходная часть бюджетов "с потолка", увеличивается фискальная нагрузка. почему мы категорически против этого бюджета с самого начала: есть определенная красная линия в бюджете, которую нельзя переходить. Увеличивать тарифы на газ и при это снижать на 15 миллиардов субсидии - их и так не хватает в этом году, и так люди не могут оформить, люди не платят, заходят в долги. И это еще увеличивается сознательно правительством в этом бюджете. Вторая красная линия: нельзя снижать с учетом реальной инфляции социальные выплаты и при этом на 15 миллиардов увеличивать выплаты на силовой блок. Чернобыльцам не выплачивают, несмотря на решение Конституционного суда, снижаются выплаты матерям-одиночкам, снижаются выплаты инвалидам. И в это время полиции, прокуратуре, СБУ, я не говорю про армию, - увеличиваются на миллиарды выплаты. Это - бюджет полицейского государства с нищим населением. И мы, естественно, за такой бюджет не проголосуем, и с самого начала ставим вопрос о том, чтобы бюджет был пересмотрен. Правки будут поданы в бюджетный комитет в ближайшее время.

Одно из главных событий этой недели в парламенте - обращение традиционное президента Украины. Что вы в нем услышали и чего не услышали?

Можно, конечно, извиниться за то, что ты обманул людей, когда обещал остановить войну. Но люди хотят услышать, когда будет мир. Этого не прозвучало. Люди хотят слышать о том, когда они вообще начнут жить по-человечески. Потому что его лозунг пять лет назад "Жити по-новому", все его помнят, его реализация за пять лет привела к тому, что девять из десяти жителей Украины, превратились в нищих. И в этом послании не было ни слова сказано о том, когда вообще люди начнут жить по-человечески, что для этого надо сделать, как развивать экономику, создавать рабочие места, как вообще навести порядок в стране. И, к сожалению, будущего страны я не услышал. Президент просто использовал яркую предвыборную речь, но это не было посланием о том, как будет развиваться страна.

Коалиция все-таки провела замену членов Центризбиркома. При этом за решение в зале пришлось, так сказать, заплатить увеличением кресел в комиссии. Как вы оцениваете вот такой размен? И кто будет представлять оппозицию в составе Центризбиркома?

Люди должны понимать, что произошло. У нас было 15 членов Центральной избирательной комиссии, которые работали. И квотный принцип соблюдался: были представлены все фракции. Причем согласно квотному принципу: сколько людей в парламенте, примерно столько же соответствовало пропорционально количеству представленных членов ЦИК. Что произошло сейчас? Президент обещает честные выборы, он тоже это обещал в предвыборной речи, тем не менее, записал шесть своих представителей в ЦИК из 17, два человека от "Відродження" и "Воля народу" - это тоже его представители, которые просто прошли от этих фракций. То есть у него восемь представителей уже там. И задается вопрос: а зачем, если хотят сделать честные выборы, обеспечивать себе большинство в Центральной избирательной комиссии, которая должна быть равноудалена от всех и должна просто фиксировать выбор народа. Причем самое главное, действительно, чтобы выборы были честными, потому что люди в таком состоянии, что любая попытка фальсификации может привести к непредсказуемым последствиям. А дальше что произошло: поскольку не хватило мест для большинства, решили увеличить на два человека. Сначала делали закон под генерального прокурора, у которого нет юридического образования, теперь с делали закон для того, чтобы было большинство в ЦИК у президента. Не может парламент быть органом, который идет на поводу у человека, даже если он занимает пост президента и принимает решения, которые противоречат законодательству. Я даже не говорю о том, что наши кандидатуры даже не приняли к рассмотрению. Это будет сразу печать нелегитимности на этому ЦИК, поскольку резолюция Совета Европы есть о том, что все фракции должны быть представлены в ЦИК. Создали проблему сами себе: с самого начала все понимают, что ЦИК, которая избрана таким образом, она уже находится под вопросом. И, соответственно, выборы тоже находятся под вопросом, поскольку они могут быть утверждены нелегитимной Центральной избирательной комиссией. Это величайшая ошибка и то, что парламент в очередной раз пошел на поводу у каких-то своих интересов остатков правящего большинства, стремлению удержаться любой ценой у власти. Это аукнется нам большими бедами. Все должно быть честно и прозрачно, тогда люди воспримут этот выбор.

На этой неделе коалиция с подачи президента еще и начала процесс изменения Конституции, чтобы закрепить курс на ЕС и НАТО. Ваш прогноз - эти изменения доведут до конца?

Ничего не будет, поскольку это чисто политическая декларация. Это был чисто механизм и этап предвыборной кампании президента. Никакой практической реализации не будет. В НАТО нас не возьмут, поскольку есть конфликт на востоке страны, а ЕС дал четко нам понять, что сначала разберитесь там, через 25 лет. А с таким уровнем коррупции и безобразия в стране, вам там вообще делать нечего. Поэтому это была чисто политическая декларация, не имеющая ничего общего с реальными нуждами и чаяниями людей.