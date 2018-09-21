Депутаты призвали создать агентство по разминированию [ Редактировать ]
Верховная Рада, наконец, занялась разработкой закона, который нужен для системного процесса разминирования в Украине. Еще недавно никому и в голову не пришло бы, что эта проблема в нашей стране будет настолько острой. Но это еще один результат российской агрессии за четыре года от мин на Донбассе пострадали почти две тысячи человек, 482 человека погибли.
Украину теперь сравнивают с Афганистаном или Вьетнамом - странами, в которых десятки лет пытаются очистить заминированные территории.
Уже появились несколько тематических законопроектов. Первый - от группы депутатов Найема, Залищук, Маркевича и Емца. Они предлагают создать специальное агентство по противоминной деятельности и позволить проводить разминирование не только за счет бюджета, но и за счет средств от международных доноров.
Есть и альтернативный проект, в числе его авторов около 20 депутатов, причем фамилии впечатляют - это и лидеры фракций коалиции, и представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко, и первый вице-спикер Ирина Геращенко.
Впрочем, наверняка депутаты попытаются объединить лучшие нормы из двух проектов в едином документе. Будем наблюдать за этим процессом.
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