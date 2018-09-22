В результате столкновений израильских военнослужащих с палестинскими демонстрантами на границе сектора Газа один человек погиб, еще 54 человека пострадали.

Об этом сообщает Reuters.

Все пострадавшие получили огнестрельные ранения. В протестах приняли участие около 10 тысяч палестинцев. Они бросали военных Израиля горящие шины, самодельные взрывные устройства и бутылки с зажигательной смесью.

В ответ военнослужащие сначала применили слезоточивый газ, а после открыли огонь.

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