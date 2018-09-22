Конфликт в секторе Газа: появились новые данные о жертвах [ Редактировать ]
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В результате столкновений израильских военнослужащих с палестинскими демонстрантами на границе сектора Газа один человек погиб, еще 54 человека пострадали.
Об этом сообщает Reuters.
Все пострадавшие получили огнестрельные ранения. В протестах приняли участие около 10 тысяч палестинцев. Они бросали военных Израиля горящие шины, самодельные взрывные устройства и бутылки с зажигательной смесью.
В ответ военнослужащие сначала применили слезоточивый газ, а после открыли огонь.
Ранее мы сообщали о том, что в Афганистане в результате авиаудара погибли мирные жители.
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