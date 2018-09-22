К 2050 году количество мусора вырастет на 70% и составит 3,4 млрд тонн. Такие результаты исследования приводит Всемирный банк.



В 2016 году города мира произвели 2,01 миллиарда тонн твердого мусора. То есть ежедневно каждый человек на планете оставлял о себе память в виде 0,74 килограмма мусора.



По данным авторов исследования, в менее развитых странах, особенно в бедных городских районах таких стран, люди испытывают наиболее серьезное негативное воздействие от мусора, который там не собирается и не убирается должным образом.



По данным исследователей, бесконтрольно и опасным для окружающей среды и людей способом в таких странах уничтожается более 90% всего твердого мусора.

При этом скопления мусора здесь часто служат рассадником заболеваний, являются дополнительным фактором изменения климата.

Тем временем Днестру грозит экологическая катастрофа.