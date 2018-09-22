Жуткая статистика: сколько тонн мусора будет на Земле к 2050 году [ Редактировать ]
К 2050 году количество мусора вырастет на 70% и составит 3,4 млрд тонн. Такие результаты исследования приводит Всемирный банк.
В 2016 году города мира произвели 2,01 миллиарда тонн твердого мусора. То есть ежедневно каждый человек на планете оставлял о себе память в виде 0,74 килограмма мусора.
По данным авторов исследования, в менее развитых странах, особенно в бедных городских районах таких стран, люди испытывают наиболее серьезное негативное воздействие от мусора, который там не собирается и не убирается должным образом.
По данным исследователей, бесконтрольно и опасным для окружающей среды и людей способом в таких странах уничтожается более 90% всего твердого мусора.
При этом скопления мусора здесь часто служат рассадником заболеваний, являются дополнительным фактором изменения климата.
Тем временем Днестру грозит экологическая катастрофа.
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