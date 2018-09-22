В США пассажирский поезд врезался в грузовик (видео) [ Редактировать ]
В американском штате Техас в окрестностях города Хьюстон пассажирский поезд столкнулся с грузовиком.
Как сообщает ABC News, в момент аварии в поезде находился 71 пассажир, однако информации о пострадавших не поступало.
В районе ЧП было временно остановлено движение из-за того, что на дорогу упали провода контактной сети, которые находились под напряжением.
Сосем недавно под Харьковом пассажирский поезд столкнулся с грузовыми вагонами.
по теме
Под Харьковом пассажирский автобус загорелся на ходу (фото)
Пожар произошел в пассажирском автобусе во время движения в Харьковской области
В Киеве пьяный водитель "влетел" в остановку
В Киеве на Столичном шоссе нетрезвый водитель автомобиля Volkswagen Golf вылетел с дороги и врезался в остановку общественного транспорта
Встреча Трампа и Ким Чен Ына: в Белом доме сделали заявление
В Белом доме прокомментировали будущую встречу Дональда Трампа и Ким Чен Ына
Хакеры атаковали Google-почту сенаторов США
Иностранные хакеры атаковали личные почтовые аккаунты сервиса Gmail
ДТП с украинцами в России: умер водитель автобуса
В России умер украинский водитель, который был госпитализирован вместе с пятью украинцами