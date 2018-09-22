В американском штате Техас в окрестностях города Хьюстон пассажирский поезд столкнулся с грузовиком.

Как сообщает ABC News, в момент аварии в поезде находился 71 пассажир, однако информации о пострадавших не поступало.

В районе ЧП было временно остановлено движение из-за того, что на дорогу упали провода контактной сети, которые находились под напряжением.

Сосем недавно под Харьковом пассажирский поезд столкнулся с грузовыми вагонами.