В нью-йоркском районе Бруклин на станции метро "Атлантик-авеню - Барклайс-центр" обвалился потолок, сообщает телеканал CBS.



О пострадавших информации не поступало.



На место происшествия прибыли ремонтники и инженеры, они устанавливают причину обрушения. В течение трех часов поезда следовали без остановки на этой станции.

Ранее возле станции киевского метро "Гидропарк" обнаружили тело мужчины.