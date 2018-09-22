В метро обрушился потолок [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
В нью-йоркском районе Бруклин на станции метро "Атлантик-авеню - Барклайс-центр" обвалился потолок, сообщает телеканал CBS.
О пострадавших информации не поступало.
На место происшествия прибыли ремонтники и инженеры, они устанавливают причину обрушения. В течение трех часов поезда следовали без остановки на этой станции.
Ранее возле станции киевского метро "Гидропарк" обнаружили тело мужчины.
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