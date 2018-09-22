В ночь на субботу, 22 сентября, во двор депутата Виноградова Закарпатской области Элисы Сидей бросили гранату. Об этом сообщает местный сайт "Севлюш Инфо" со ссылкой на депутата.

Отмечается, что гранату бросил неизвестный мужчина в 4 утра.



Сейчас на месте происшествия работающие полицейские во главе с начальником областной полиции и взрывотехники.



По словам депутата, гранату могли бросить за ее гражданскую позицию, или сообщения в соцсети, где она критикует местные и районные власти.



Других подробностей пока не сообщается.

Ранее мы писали о том, что на Донбассе мужчина взорвал себя гранатой.